Precisamos falar sobre ChatGPT, ou melhor, sobre os avanços da Inteligência Artificial Generativa (“Generative AI”) que ocorreram no último ano.

A Inteligência Artificial Generativa é um conjunto de tecnologias que se concentram na criação de soluções capazes de gerar conteúdo novo e inovador a partir de outros já existentes. Tudo isso a partir de comandos dados em linguagem comum. A quantidade de aplicativos lançados nos últimos meses é assustadora, desde coisas mais “tranquilas” como transcrição automática de reuniões online e eliminação de ruídos em reuniões (“noise cancelling”) até criação de textos, apresentações, emails, vídeos, imagens, análises, tudo a partir de um simples comando.

O hype está colocado. As redes sociais foram invadidas pelo assunto. Lives, eventos, a mídia tradicional. Todo mundo está falando sobre isso.

O Google anunciou uma série de recursos baseados em IA que serão incorporados como extensões no Chrome (veja essa matéria para saber mais sobre isso: https://canaltech.com.br/apps/extensoes-para-chrome-que-deixam-o-chatgpt-mais-poderoso/)

Colocada a urgência do tema, resolvi fazer o post desse mês num formato diferente. Um painel com a participação de colegas do Gartner. Um bate-papo com três Executive Partners (EPs) de diferentes regiões do Brasil. Os EPs trabalham muito próximo dos nossos clientes, o ponto focal. Ajudam nossos clientes nos seus desafios, fazem a ponte com todos os recursos de pesquisa do Gartner.

Participaram do bate-papo, Alexandre Blauth, Jaime Gama e Marcus Pinheiro. Executivos de TI com uma vasta experiência, estrelas do Gartner! Cliquem no nome deles para saber um pouco mais da história deles. Enviei a todos, uma lista de 5 perguntas. Transcrevo abaixo, o resultado da conversa.

Por que o ChatGPT está gerando tanto hype?

Blauth: Acredito que pelos resultados que gera. Mesmo em pequenos testes que fazemos/fazem, os resultados são impressionantes. Filho de cliente fazendo trabalho da faculdade e ganhando reconhecimento… entre outros comentários de clientes.

Gama: Acho que saiu recentemente do hype e está ganhando muito espaço na sociedade e no mundo empresarial / governo. O Instagram era o campeão de tempo para atingir 1 MM de usuários. O ChatGPT alcançou este patamar em meteóricos 5 dias. Já divide espaço com outras IAs generativas, como Bard (Google) que também chega muito forte. IAs de nicho como Anthropic e Writesonic já buscam se reinventar. Outras chegarão muito em breve. Voltando ao ChatGPT, este ganhou um impulso incrível, populou as redes sociais com casos emblemáticos desde gerações de jovens estudantes até profissionais super avançados. Sejamos bem vindos ao novo mundo!! Silencioso e barulhento!

Marcus: Eu vou numa linha um pouco diferente do Blauth, apesar de concordar que os resultados são muito impactantes, vejo um certo temor no que tange as pessoas que se informam e se preocupam com emprego e principalmente com o possível descontrole dessa tecnologia. O Hype a meu ver vem por um mix disso e dessa nova revolução intelectual que começamos a viver.

Qual será o papel do ChatGPT nas empresas?

Blauth: Na minha visão, serão embebidos em produtos, ferramentas. Os vendors como Microsoft ja estão incorporando mesmo aos tradicionais produtos ao que parece. Consequentemente uso direto nas organizações mesmo em formatos e ferramentas tradicionais. Fora o que as empresas irão incorporar de forma semelhante em seus produtos e ferramentas.

Gama: IAs generativas já estão sendo incorporadas em produtos diversos dos grandes players mundiais como a própria Microsoft, Google etc. As empresas precisarão cuidar bastante da governança do que se coloca nessas IAs. Os “grandes segredos” corporativos precisam ser preservados. Há de se preocupar também com a qualidade de resultados que elas produzem. Quem responde melhor? Como ter acesso a várias delas ao mesmo tempo e ganhar o poder de comparar respostas? Invertermos a lógica do mundo. As respostas existem. Mas quem fará as melhores perguntas?

Marcus: Aqui eu vejo o aumento da produtividade vinda dos Vendors, os softwares devem passar a incorporar e na teoria a IA e deve trazer mais produtividade e possivelmente desemprego. Ainda nessa linha entendo que deve ajudar apoiando no atendimento ao cliente, marketing, vendas, suporte técnico, pesquisa de mercado etc. Pelo que entendo o ChatGPT seria ainda nessa fase, um suporte, mas em breve vejo isso sendo muito transformador no mercado de trabalho. As aplicações são inúmeras, se pesarmos na área de criação, as agencias vão ter um movimento “diferente” com uso dessa tecnologia, na parte de programação mesmo já estamos vendo isso acontecer fortemente. Tenho amigos que possuem empresas pequenas que já usam como apoio jurídico e com isso tem menos demandas para o escritório que o apoia.

Por que os líderes de TI e de negócio devem se preocupar com o ChatGPT?

Blauth: Porque acho que é uma oportunidade de acelerar alguns processos, ganahar eficiência, que já vem sendo feita com Automação, RPAs, IA em sistemas de negócio e em tantos outros. É um passo de evolução adicional.

Gama: O mundo corporativo sempre clamou por eficiência. A obra “O Profeta da Inovação”, que traz Schumpeter e a “destruição criativa” como força que move o capitalismo, apresenta o trecho de uma carta datada em 1818, do poeta inglês John Keats a seu irmão, que assim dizia: “Não existe nada estável no mundo, o alvoroço é a nossa única música”. Cabe aos líderes de TI e de negócio exercerem seu papel musical diante de tamanha disrupção.

Marcus: Definitivamente acho que não apenas os líderes de negócios devem se preocupar, mas todos. Não quero ser dramático, mas é a primeira vez na história que estamos tendo uma revolução realmente intelectual. Tivemos várias revoluções e a mais impactante e mais recente foi a revolução industrial que automatizou força, mas agora estamos automatizando o pensamento. Recentemente li que uma inteligência como o ChatGPT pode tratar 100.000 vezes mais rápido uma questão do que a inteligência biológica trata. O número pode ser mais ou menos esse, mas o fato é que aqui não estou colocando nem o ponto da inteligência em si, mas apenas a velocidade, se pensarmos em colocar a produtividade em cima desses números, vamos ter uma diferença que nunca será alcançada. Da mesma forma que a máquina a vapor trouxe uma produtividade em força, catapultando o trabalho humano manual, imagine o que podemos fazer com a essa revolução intelectual…. o ponto é como controlar e se podemos e conseguimos controlar.

Devo fornecer experiências baseadas no ChatGPT diretamente para meus clientes?

Blauth: A pergunta é nós, Gartner? Acredito que sim, seraá natural, incorporando o ChatGPT talvez em outro formato, a busca de informações do Gartner à nossa base com maior eficiência e precisão. Uma evolução da busca do portal onde é um mar de informações, em alguns momentos, difíceis de serem encontrados e utilizados. Porém nas inquiries que fiz com nossos próprios analistas, eles pedem cautela, cuidado com o risco de incorporar nossa base de dados ao ChatGPT para ganhar escala e acelerar o processo, colocar os clientes e/ou as informações da empresa em risco. Uma pesquisa Gartner ja mostra que 7% dos Bancos já tem projetos com uso do ChatGPT em testes internos… pode ser pouco, mas é um inicio.

Gama: Sim! Será uma questão de tempo. Tempo este bastante curto. Movimento inexorável. Caminho só de ida. Caetano Veloso, de forma magistral, expôs o que pensa do tempo numa oração a ele: “O que usaremos pra isso. Fique guardado em sigilo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Apenas conte comigo. Tempo, tempo, tempo”. Parece que estamos numa sociedade na qual um mês foi reduzido a um dia! E um dia a uma mão cheia de segundos. O que será?

Marcus: Se observarmos o mercado vamos ver que algumas organizações estão experimentando e até já implementando, o caso da Bloomberg me impressionou. Recentemente vi que eles desenvolveram um modelo de IA usando a mesma tecnologia do ChatGPT e pelo que entendi, planejam integrar aos seus serviços diretamente aos clientes. Acho que é um movimento natural, mas mais uma vez, preocupa pode trazer uma mudança importante. Imagina aqui no Gartner o que isso poderia trazer de impacto. Nesse artigo observei que a Bloomberg usando o IA pode responder com mais precisão as perguntas dos clientes uma vez que pode ser muito mais abrangente e amplo no seu espectro de base e com isso a resposta ser mais assertiva e automatizada.

Qual é a magnitude do impacto na força de trabalho? O ChatGPT substituirá empregos?

Blauth: Acho que o impacto dos buscadores dos últimos 20 anos, acelerou encontramos informacoes, nao conseguimos nos ver mais sem o Google, Bing. E mudou nossa forma de consumir conhecimento e informação. Porem às vezes ela é excessiva, e traz milhares, milhões de informações que nem sempre nos atendem ou levamos muito tempo para avaliá-las. Nesta linha acho que o ChatGPT vai novamente revolucionar a busca de conhecimento, no momento para nós de uma forma imporessionante. E esta inteligência, adequada a nichos, terá respostas impressionantemente precisas e pode, sim, ter impacto na força de trabalho, seja de fora ou de dentro da organização.

Gama: A história das Revoluções Industriais sempre sacudiu os empregos ou ocupações. Os artesãos foram para as fábricas “muro a muro” com seus ateliês. Faz parte do movimento. A evolução do mundo sempre supera o que vai deixando para trás, seja destroços, seja blocos criativos que renascem. Cabe aos humanos se reinventarem na qualidade do que é magno.

Marcus: Na minha visão impacta bastante, pode ajudar no recrutamento de pessoas, na retenção e na produtividade, por exemplo. Eu vejo que os desenvolvedores percebem o GPT como um avanço técnico que ajuda a automatizar tarefas que costumavam exigir muito esforço. O ponto é até onde pode ser complementar ou simplesmente substituir o trabalho. No limite e pensando como uma real revolução intelectual, e ainda, fazendo uma analogia com a revolução industrial, não precisamos mais de tantos cavalos quanto precisávamos antes dessa revolução. Os exemplos já estão aí…. temos pessoas usando para criar memorando de entendimento que antes precisavam de advogados, temos apps sendo criados sem precisar de programador, campanhas inteiras de marketing sendo criadas sem os “criativos” e etc.

Diferentes visões, estilos, perspectivas…

Agora é com vocês… Querem participar desse debate?

Estou ansioso para ler os comentários de vocês!

Agradecimento imenso aos meus grandes amigos, Blauth, Gama e Marcus!

Abraços a todas e todos,

